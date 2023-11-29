В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 20 рейсов

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в московских аэропортах были задержаны 17 авиарейсов, ещё шесть отменены из-за непогоды. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это коснулось аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Все задержки и отмены связаны с сильным снегопадом.

Согласно имеющейся информации, в аэропорту «Внуково» задержали пять рейсов и ещё три были отменены. В «Домодедово» были задержаны перелётов, один отменён. В аэропорту «Шереметьево» задержаны пять рейсов, два отменены.