В Москве за сутки выпадет 20% месячной нормы осадков

В ближайшие сутки в Москве выпадет 20% месячной нормы осадков, высота сугробов достигнет нормы февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик объяснил, что на европейскую Россию перемещается активный средиземноморский циклон, который пройдет ночью через Москву, будут обильные осадки и метель, передает РИА «Новости».

По словам Вильфанда, порывы ветра ожидаются до 17 метров в секунду, температура будет в диапазоне от 0 до минус 3 градусов. При этом москвичи не заметят потепления.

Он также заявил, что высота сугробов к 1 декабря будет превышать многолетние значения – 25 см.