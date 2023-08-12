Смена эпох: 95-лет ЦПКиО им. М. Горького

Планировка будущего места отдыха горожан началась в марте 1928 года. Президиум Моссовета постановил обеспечить трудящимся разумный отдых и развлечения, которые бы способствовали культурному обогащению рабочего класса. Работу над будущим образом парка поручили академику Ивану Жолтовскому, архитектору авангардисту Константину Мельникову и архитектору Александру Власову . В проект включили все пойменные прибрежные земли Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада и Воробьевых гор.

По задумке властей, вход в парк должен был быть платным, за исключением первого дня работы, и стоил 10 копеек за разовое посещение и пятьдесят за сезонный билет. Новое места отдыха широко рекламировалось в прессе, и его открытие сопровождалось настоящим ажиотажем среди горожан. Посетителям обещали декоративный бассейн, детский городок, спортивные снаряды, несколько театров, аттракцион «Спиральный спуск», кино, танцы и многое другое. В итоге посмотреть на новую столичную достопримечательность пришли 100 тысяч человек. Всего же за неполные два месяца работы место отдыха посетили порядка 1,5 миллиона москвичей и гостей города. Плату за вход впоследствии отменили, так что все желающие смогли любоваться здешними красотами совершенно бесплатно.