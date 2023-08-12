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Смена эпох: 95-лет ЦПКиО им. М. Горького

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На карнавале в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени А.М. Горького, 1938 год 
© РИА Новости
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Парк культуры и отдыха имени М.Горького, Пушкинская набережная, 1938 год 
© РИА Новости
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Зенитный расчет у парка культуры и отдыха имени М. Горького, 1941 год 
© РИА Новости
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Розарий Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького, 1956 год 
© РИА Новости

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Влюбленные катаются на колесе обозрения в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького в Москве, 1959 год 
© РИА Новости
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На катке в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве, 1963 год 
© РИА Новости
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Встреча фронтовиков в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького по случаю 33-летия победы в Великой Отечественной войне, 1978 год 
© ТАСС
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Речное судно на пристани Москвы-реки у парка культуры и отдыха имени А.М. Горького, 1970 год 
© РИА Новости
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Аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве, 1979 год 
© РИА Новости

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Центральный парк культуры и отдыха имени А.М.Горького. Праздник "Салют, Олимпиада", посвященный началу XXII летних Олимпийских игр в Москве, 1980 год 
© ТАСС
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Аттракционы на набережной Москвы-реки в Центральном парке культуры и отдыха имени М.Горького, 1989 год 
© РИА Новости
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Народные гуляния в День смеха в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, 1989 год 
© РИА Новости
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В День Победы Президент России Борис Николаевич Ельцин посетил Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького - традиционное место встречи ветеранов войны, 1992 год 
© РИА Новости
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Советский космический корабль многоразового использования "Буран", выставленный на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького, 1994 год 
© ТАСС

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Аттракцион "Пещера ужасов" в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького в Москве, 1995 год 
© РИА Новости
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В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, где проходит празднование Дня ВДВ, 2004 год 
© РИА Новости
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Выпускники московских средних школ в день "Последнего звонка" в Парке культуры и отдыха имени Горького, 2007 год 
© РИА Новости
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Горожане во время прогулки в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горькогo, 2022 год 
© ТАСС

    12 августа 1928 года на территории Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки открылось одно из самых знаковых мест Москвы – Центральный Парк культуры и отдыха имени М. Горького.

    Планировка будущего места отдыха горожан началась в марте 1928 года. Президиум Моссовета постановил обеспечить трудящимся разумный отдых и развлечения, которые бы способствовали культурному обогащению рабочего класса. Работу над будущим образом парка поручили академику Ивану Жолтовскому, архитектору авангардисту Константину Мельникову и архитектору Александру Власову. В проект включили все пойменные прибрежные земли Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада и Воробьевых гор.

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    По задумке властей, вход в парк должен был быть платным, за исключением первого дня работы, и стоил 10 копеек за разовое посещение и пятьдесят за сезонный билет. Новое места отдыха широко рекламировалось в прессе, и его открытие сопровождалось настоящим ажиотажем среди горожан. Посетителям обещали декоративный бассейн, детский городок, спортивные снаряды, несколько театров, аттракцион «Спиральный спуск», кино, танцы и многое другое. В итоге посмотреть на новую столичную достопримечательность пришли 100 тысяч человек. Всего же за неполные два месяца работы место отдыха посетили порядка 1,5 миллиона москвичей и гостей города. Плату за вход впоследствии отменили, так что все желающие смогли любоваться здешними красотами совершенно бесплатно.

    Свое имя парк получил в 1932 году, по случаю 40-летия общественной и литературной деятельности Максима Горького. Здесь стали проводить большие массовые мероприятия и выставки, организовывались спортивные и досуговые развлечения, с 1943-1948 на территории находилась выставки трофейного вооружения.

    За почти вековую историю Центральный Парк культуры и отдыха имени М. Горького пережил множество перемен и реконструкций.

    В середине 1950-х годов был сооружен величественный центральный вход в виде Триумфальных ворот. По периметру парка появилась монументальная ограда из чугунного литья на мощном гранитном цоколе.

    В 90-е годы в ЦПКиО им. М. Горького вернулась коммерция. Территория застроилась шашлычными, появились торговые палатки и аттракционы. Вход в парк стал платным.

    Лишь в 2011 году плата за вход была отменена, из парка убрали старые аттракционы и киоски с фастфудом. На территории появились лежаки для отдыха, арт-инсталляции, новые точки питания, новые зоны, созданные в духе современных тенденций дизайна, а также бесплатный беспроводной интернет.

    Как и 95 лет назад, Центральный Парк культуры и отдыха имени М. Горького продолжает оставаться одним из самых знаковых мест Москвы.

    Жизнь парка от эпохи к эпохе – в галерее «Рамблера».

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