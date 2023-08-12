Смена эпох: 95-лет ЦПКиО им. М. Горького
12 августа 1928 года на территории Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки открылось одно из самых знаковых мест Москвы – Центральный Парк культуры и отдыха имени М. Горького.
Планировка будущего места отдыха горожан началась в марте 1928 года. Президиум Моссовета постановил обеспечить трудящимся разумный отдых и развлечения, которые бы способствовали культурному обогащению рабочего класса. Работу над будущим образом парка поручили академику Ивану Жолтовскому, архитектору авангардисту Константину Мельникову и архитектору Александру Власову. В проект включили все пойменные прибрежные земли Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада и Воробьевых гор.
По задумке властей, вход в парк должен был быть платным, за исключением первого дня работы, и стоил 10 копеек за разовое посещение и пятьдесят за сезонный билет. Новое места отдыха широко рекламировалось в прессе, и его открытие сопровождалось настоящим ажиотажем среди горожан. Посетителям обещали декоративный бассейн, детский городок, спортивные снаряды, несколько театров, аттракцион «Спиральный спуск», кино, танцы и многое другое. В итоге посмотреть на новую столичную достопримечательность пришли 100 тысяч человек. Всего же за неполные два месяца работы место отдыха посетили порядка 1,5 миллиона москвичей и гостей города. Плату за вход впоследствии отменили, так что все желающие смогли любоваться здешними красотами совершенно бесплатно.
Свое имя парк получил в 1932 году, по случаю 40-летия общественной и литературной деятельности Максима Горького. Здесь стали проводить большие массовые мероприятия и выставки, организовывались спортивные и досуговые развлечения, с 1943-1948 на территории находилась выставки трофейного вооружения.
За почти вековую историю Центральный Парк культуры и отдыха имени М. Горького пережил множество перемен и реконструкций.
В середине 1950-х годов был сооружен величественный центральный вход в виде Триумфальных ворот. По периметру парка появилась монументальная ограда из чугунного литья на мощном гранитном цоколе.
В 90-е годы в ЦПКиО им. М. Горького вернулась коммерция. Территория застроилась шашлычными, появились торговые палатки и аттракционы. Вход в парк стал платным.
Лишь в 2011 году плата за вход была отменена, из парка убрали старые аттракционы и киоски с фастфудом. На территории появились лежаки для отдыха, арт-инсталляции, новые точки питания, новые зоны, созданные в духе современных тенденций дизайна, а также бесплатный беспроводной интернет.
Как и 95 лет назад, Центральный Парк культуры и отдыха имени М. Горького продолжает оставаться одним из самых знаковых мест Москвы.
Жизнь парка от эпохи к эпохе – в галерее «Рамблера».