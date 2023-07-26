Ливень в Москве назвали сильнейшим за всю историю наблюдений

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 26 июля в Москве произошёл сильнейший ливень за всю историю наблюдений. Об этом Позднякова написала в своём Telegram-канале.

«К 16:00 в Западном округе столицы выпало 45,6 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы. Это самый сильный дождь, который когда-либо был зафиксирован в Москве», – рассказала она.

Позднякова также добавила, что этот дождь является сильнейшим за всю историю метеонаблюдений в Москве. При этом предыдущий рекорд произошёл в 1894 году – тогда в Москве выпало 42,5 мм осадков.