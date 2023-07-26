Ливень затопил улицы Москвы: видео

Тропический ливень, обрушившийся на Москву, привел к затоплению улиц и парковки в торговом центре, а машинам приходится буквально плыть по дорогам в потоках воды. Видеозаписи дождевого апокалипсиса в столице опубликовал Telegram-канал SHOT.

Сегодня синоптики предупредили москвичей, что в городе пройдут ливни, возможны грозы и град. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве может выпасть до 19-21 миллиметра осадков, что составляет 25% от месячной нормы.

Тропический ливень привел к тому, что в московском ТЦ «Филион» затопило парковку, из земли «бьет фонтан», отмечает SHOT.

По данным канала, затоплены оказались улицы в Селятино и Одинцово, там машины вынуждены «буквально плавать по дорогам».

На кадрах, опубликованных каналом, видно, что ливневки не справляются и машинам приходится аккуратно ехать в потоках воды. Люди также вынуждены переходить улицы по колено в воде.