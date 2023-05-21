Подземные дворцы и иностранные делегации: как строили московское метро

Московское метро – одна из крупнейших подземных транспортных систем в мире. На май 2023 года поезда курсируют по 14 линиям, для пассажиров открыты 258 станций. Также в текущем году Москва первой в мире уменьшила интервалы движения поездов метро до 80 секунд.

Жизнь современного мегаполиса уже нельзя представить без развитой и удобной системы подземного транспорта. Только представьте, ежедневно услугами московского метро пользуются более 9 миллионов пассажиров.

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Первые проекты строительства метрополитена в Москве появились еще в начале XX века. Первая мировая война и последующая за ней Гражданская война в России не позволили осуществить эти планы. Лишь в конце 1920-х годов, когда столица СССР столкнулась с транспортным кризисом из-за массового притока населения, правительство вновь вернулось к проектам строительства подземной транспортной системы.

В 1933 году был утвержден план первой очереди будущей транспортной системы. Уже через год, 15 октября 1934 года в 8.20 утра первый пассажирский поезд, состоящий из двух вагонов, совершил пробную поездку из электродепо «Северное» до станции «Сокольники». А еще через полгода, 15 мая 1935 года была открыта первая линия метро «Сокольники» - «Парк культуры» («Крымская площадь») с десятью станциями протяженностью 9,2 км и ответвление от нее – «Улица Коминтерна» (ныне «Александровский сад») – «Смоленская» с тремя станциями (2,4 км). В день пуска столичного метро были перевезены 370 тыс. человек.

Станции первой очереди метрополитена проектировали и оформляли известные архитекторы и художники - Владимир Гельфрейх, Иван Фомин, Алексей Щусев, Александр Дейнека, Павел Корин, Евгений Лансере и другие.

Вестибюли и станции, больше похожие на подземные дворцы, украшены мраморными колоннами, канделябрами, скульптурами, мозаиками, витражами.

Осенью 1941 года Московский метрополитен был переведен на особый режим: днем перевозил пассажиров, а после 19 часов служил бомбоубежищем. Но даже в годы Великой Отечественной войны строительство столичной подземки не прекращалось.

В марте 1954 года закончилось сооружение кольцевой линии, связавшей основные железнодорожные вокзалы Москвы. Всего к этому времени пассажиров принимали 49 станций метро.

В 1955 году от излишней помпезности при проектировании новых станций столичного метрополитена решили отказаться. Это позволило кратно увеличить темпы строительства. К 1991 году число станции достигло 147, а протяженность подземки составила 239,45 километров.