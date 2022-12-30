Как москвичи встречали Новый год в СССР

Первые годы советской власти празднование Нового года было под запретом. Например, обычай наряжать елку высмеивали в агитплакатах, в школах и детских садах проводили антиелочные утренники, а комсомольцы и партработники ходили по домам, где выявляли нарушителей.

Празднование Нового года официально разрешили в 1935 году. 28 декабря в газете "Правда" вышла заметка Павла Постышева, близкого сподвижника Сталина, который призвал граждан наряжать и украшать елки. Но лишь в 1947 году у советских граждан появилась возможность как следует отпраздновать наступление Нового года – правительство объявило 1 января выходным днем.