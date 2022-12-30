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39 минут назад

Как москвичи встречали Новый год в СССР

Александр Котлеткин

Первые годы советской власти празднование Нового года было под запретом. Например, обычай наряжать елку высмеивали в агитплакатах, в школах и детских садах проводили антиелочные утренники, а комсомольцы и партработники ходили по домам, где выявляли нарушителей.

1/20 Новогодний вечер в одном из московских клубов, 1938 год
Фото: РИА Новости
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2/20 Новогодний бал в Кремле, 1954 год
Фото: РИА Новости
3/20 Папа с сыном возвращаются с Новогодней елки в Москве, 1966 год
Фото: РИА Новости
4/20 Юная москвичка Аня Караваева на новогоднем утреннике в детском саду, 1966 год
Фото: РИА Новости
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5/20 Новогодние праздники в Москве. Новый персонаж новогодних праздников - робот, 1972 год
Фото: РИА Новости
6/20 Накануне Нового года в центре Москвы, 1972 год
Фото: РИА Новости
7/20 Новогодний праздник в детском саду № 1934 города Москвы, 1973 год
Фото: РИА Новости
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8/20 Новогодняя елка на площади 50-летия Октября (ныне Манежная площадь), 1976 год
Фото: РИА Новости
9/20 Дед Мороз и Снегурочка (советская актриса Ирина Вадимовна Муравьева) во время новогоднего праздника в Кремлевском Дворце съездов, 1978 год
Фото: ТАСС
10/20 Новогоднее представление в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, 1978 год
Фото: РИА Новости
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11/20 Дети на новогоднем празднике в Измайловском парке культуры и отдыха, 1978 год
Фото: РИА Новости
12/20  Памятник Юрию Долгорукому и новогодняя елка на Советской площади (ныне Тверской площади), 1980 год
Фото: РИА Новости
13/20 Выставка достижений народного хозяйства СССР. Новогодний праздник в дни школьных каникул. Участницы самодеятельного коллектива из Костромы, 1985 год
Фото: РИА Новости
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14/20 Новогодняя ярмарка на улице Арбат в Москве, 1986 год
Фото: РИА Новости
15/20 В дни новогодних праздников на пешеходной улице Старый Арбат, 1987 год
Фото: РИА Новости
16/20  На новогодней ярмарке. Калининский рынок, 1987 год
Фото: РИА Новости
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17/20 Новогодняя ярмарка на Бауманском рынке в Москве, 1987 год
Фото: РИА Новости
18/20  Дед Мороз на елочном базаре, 1991 год
Фото: РИА Новости
19/20 Новогодний подарок младшей сестре, 1991 год
Фото: РИА Новости
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20/20 Кремлевская новогодняя елка. Клоун встречает детей по пути на новогоднее представление в Кремлевском Дворце съездов, 1991 год
Фото: ТАСС

Празднование Нового года официально разрешили в 1935 году. 28 декабря в газете "Правда" вышла заметка Павла Постышева, близкого сподвижника Сталина, который призвал граждан наряжать и украшать елки. Но лишь в 1947 году у советских граждан появилась возможность как следует отпраздновать наступление Нового года – правительство объявило 1 января выходным днем.

С тех пор праздник расширился и стал поистине национальным. Советская эпоха подарила нам множество праздничных традиций, фильмов, сказок, которые и сейчас продолжают создавать уникальную новогоднюю атмосферу. Мы решили вспомнить, как встречали Новый год и, как выглядела новогодняя Москва в СССР – в галерее "Рамблера".

Новости Москвы,Общество,Фото,Павел Постышев,
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