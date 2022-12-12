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54 минуты назад

Москвичей предупредили о новой аномалии

Елена Прошина

Гидрометцентр России сообщил о сильном снегопаде в Москве в среду, 14 декабря. Соответствующее предупреждение появилось на сайте учреждения.

Москвичей предупредили о новой аномалии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Гидрометцентре отметили, что снег начнет идти еще во вторник, 13 декабря, но основная его часть выпадет в среду.

«В Москве и области ожидается сильный снегопад, на дорогах возможны снежные заносы. Гололедица, местами сильная», — говорится в тексте.

Порывы ветра 14 декабря достигнут пяти-десяти метров в секунду. Температура в среду в Москве составит минус пять-три градуса, по области — минус семь-два.

Ранее «Метеоновости» сообщали, что в столице побили суточный рекорд осадков 1960 года. За 12 часов в Москве выпало в виде дождя 12-19 миллиметров осадков.

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