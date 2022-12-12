За 12 часов на Москву выпало в виде дождя 12-19 мм осадков. Тем самым был побит рекорд 1960 года. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

«Ночью 12 декабря столица оказалась в зоне атмосферных фронтов южного циклона. За 12 часов на город в виде дождя выпало 12-19 мм осадков. На ВДНХ сумма осадков составила 17 мм, а это означает, что суточный рекорд 1960 года по осадкам пал!» - говорится в сообщении.

Окончательная цифра рекорда будет известна лишь после 21 часа, так как за день 12 декабря может выпасть еще 3-8 мм дождя. Прежний суточный максимум влаги для 12 декабря составлял 13 мм.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за 12 часов в московском регионе выпало более 50% от месячной нормы осадков. Так, на базовой метеостанции ВДНХ выпало 18 мм осадков, что составляет 35% от месячной нормы.