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1 час назад

В Москве побит суточный рекорд осадков 1960 года

Елена Прошина

За 12 часов на Москву выпало в виде дождя 12-19 мм осадков. Тем самым был побит рекорд 1960 года. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

«Ночью 12 декабря столица оказалась в зоне атмосферных фронтов южного циклона. За 12 часов на город в виде дождя выпало 12-19 мм осадков. На ВДНХ сумма осадков составила 17 мм, а это означает, что суточный рекорд 1960 года по осадкам пал!» - говорится в сообщении.

Окончательная цифра рекорда будет известна лишь после 21 часа, так как за день 12 декабря может выпасть еще 3-8 мм дождя. Прежний суточный максимум влаги для 12 декабря составлял 13 мм.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за 12 часов в московском регионе выпало более 50% от месячной нормы осадков. Так, на базовой метеостанции ВДНХ выпало 18 мм осадков, что составляет 35% от месячной нормы.

Тем временем, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в понедельник москвичей ждет дождь, порывистый юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду и до плюс 2-4 градусов, по области - от нуля до плюс 5. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

Новости Москвы,Видео,Александр Синенков,Евгений Тишковец,ВДНХ,
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