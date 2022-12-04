В небе над Москвой заметили странные круги, напоминающие императорскую корону Российской империи. Видео необычного явления опубликовал телеканал «Москва 24».
«Вот такая корона над Москвой… Как это вышло – непонятно», - говорит за кадром очевидица события.
Сообщается, что наиболее отчетливо круги были видны на юго-востоке столицы и в Реутове.
Позже появилось предположение, что следы в небе оставил самолет Ил-96, вылетевший из Жуковского. Графики Flightradar указывают, что лайнер сделал несколько кругов над столицей. При этом за ним следило больше всего пользователей сервиса.
Ранее уникальное природное явление наблюдали в небе Курска.