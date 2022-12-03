Москвичей предупредили об аномальной погоде

В Москве из-за аномальных морозов и гололедицы введен оранжевый уровень опасности. В ночь на воскресенье обещают до -14. Об этом сообщает Гидрометцентр России, передает «Интерфакс».

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«Местами аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы», - говорится в предупреждении, которое действует до 11:00 понедельника, 5 декабря.

Оранжевый уровень означает, что погода опасна, не исключаются стихийные бедствия, нанесение ущерба.

В 15.00 субботы в Москве было от -8.8°C до -7.1°C, средняя температура -7.8.

Синоптики говорят. что в воскресенье сохранится холодная, морозная погода с ночной температурой до -13 градусов, днем от -5 до -7. Морозы установятся на аномально высоком фоне атмосферного давления (выше климатической нормы более чем на 25 мм.рт.ст.) – предупреждают в Гидрометцентре.

Отмечается, что для метеозависимых людей с нарушениями кровообращения это «крайне неблагоприятные внешние условия».