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12 минут назад

Москвичей предупредили об аномально холодной погоде

Майк Габриелян

В Москве из-за аномальных морозов и гололедицы введен оранжевый уровень опасности. В ночь на воскресенье обещают до -14. Об этом сообщает Гидрометцентр России, передает «Интерфакс».

Москвичей предупредили об аномальной погоде
Фото: ТАССТАСС

«Местами аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы», - говорится в предупреждении, которое действует до 11:00 понедельника, 5 декабря.

Оранжевый уровень означает, что погода опасна, не исключаются стихийные бедствия, нанесение ущерба.

В 15.00 субботы в Москве было от -8.8°C до -7.1°C, средняя температура -7.8.

Синоптики говорят. что в воскресенье сохранится холодная, морозная погода с ночной температурой до -13 градусов, днем от -5 до -7. Морозы установятся на аномально высоком фоне атмосферного давления (выше климатической нормы более чем на 25 мм.рт.ст.) – предупреждают в Гидрометцентре.

Москва повторила рекорд атмосферного давления 1954 года

Отмечается, что для метеозависимых людей с нарушениями кровообращения это «крайне неблагоприятные внешние условия».

Ранее сообщалось, что минувшей ночью температура воздуха в Москве (станция ВДНХ) опускалась до -13,5.

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