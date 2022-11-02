Москвичам назвали сроки прихода устойчивых морозов

Стали известны сроки прихода устойчивых морозов в Москву

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Устойчивые морозы придут в столичный регион не раньше второй декады ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, до 10 ноября установление снежного покрова в столице не прогнозируется.

«Сейчас до 13 ноября пока не ждем и установления устойчивых отрицательных температур, они будут около нуля и чуть выше», — добавил Вильфанд.

Также он спрогнозировал погоду в Москве в праздники с 4 по 6 ноября. В эти дни в столице ожидается комфортная, солнечная и маловетреная погода, подчеркнул синоптик.