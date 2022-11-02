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22 минуты назад

Москвичам назвали сроки прихода устойчивых морозов

Елена Прошина

Стали известны сроки прихода устойчивых морозов в Москву

Москвичам назвали сроки прихода устойчивых морозов
Фото: ТАССТАСС

Устойчивые морозы придут в столичный регион не раньше второй декады ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, до 10 ноября установление снежного покрова в столице не прогнозируется.

«Сейчас до 13 ноября пока не ждем и установления устойчивых отрицательных температур, они будут около нуля и чуть выше», — добавил Вильфанд.

Также он спрогнозировал погоду в Москве в праздники с 4 по 6 ноября. В эти дни в столице ожидается комфортная, солнечная и маловетреная погода, подчеркнул синоптик.

Ранее москвичам пообещали потепление с 7 ноября. По словам замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, в понедельник и вторник температура воздуха в столичном регионе прогреется до плюс семи градусов.

Новости Москвы,Анатолий Цыганков,Роман Вильфанд,Росгидромет,
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