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16 часов назад

Прогноз погоды: москвичам пообещали скорое потепление

Елена Прошина

В начале следующей недели в Москве ожидается потепление. В понедельник и вторник воздух прогреется до +7 градусов. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Москвичам пообещали скорое потепление
Фото: ТАССТАСС

По его словам, на погоду будет оказывать влияние гребень высокого давления, поэтому в городе ожидается переменная облачность.

«С 3 по 6 ноября за счет прояснения при высоком давлении ночные температуры будут от 0 до -5. Дневные – составят от 0 до 5, чуть ниже климатической нормы. В целом температура прохладная», – сказал Цыганков.

При этом 4 ноября возможны небольшие осадки, а 7–8 ноября немного потеплеет. Днем ожидается +2-7 градусов. Существенного тепла не будет, но и сильного холода.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, каким будет ноябрь. По его словам, в последний месяц осени Московский регион в основном ждет пасмурная погода. По-настоящему ясных дней в ноябре будет всего два: 2 и 3 числа месяца.

Погода,Новости Москвы,Анатолий Цыганков,Росгидромет,
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