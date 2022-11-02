Москвичам пообещали скорое потепление

В начале следующей недели в Москве ожидается потепление. В понедельник и вторник воздух прогреется до +7 градусов. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

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По его словам, на погоду будет оказывать влияние гребень высокого давления, поэтому в городе ожидается переменная облачность.

«С 3 по 6 ноября за счет прояснения при высоком давлении ночные температуры будут от 0 до -5. Дневные – составят от 0 до 5, чуть ниже климатической нормы. В целом температура прохладная», – сказал Цыганков.

При этом 4 ноября возможны небольшие осадки, а 7–8 ноября немного потеплеет. Днем ожидается +2-7 градусов. Существенного тепла не будет, но и сильного холода.