Свинью заметили на оживленной трассе в Москве: видео

На оживленной трассе в Москве водители заметили свинью. Животное стояло у обочины на Дмитровском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео, снятое одним из участников дорожного движения.

Как парнокопытное попало на автомагистраль, не уточняется. Авторы публикации предполагают, что оно могло потеряться.

«Хрюша потерялся. Стоит на Дмитровке – съезд на МКАД, сообщают нам очевидцы», – говорится в сообщении.