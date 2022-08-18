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40 минут назад

Свинью заметили на оживленной трассе в Москве: видео

Денис Фьючин

На оживленной трассе в Москве водители заметили свинью. Животное стояло у обочины на Дмитровском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео, снятое одним из участников дорожного движения.

Как парнокопытное попало на автомагистраль, не уточняется. Авторы публикации предполагают, что оно могло потеряться.

«Хрюша потерялся. Стоит на Дмитровке – съезд на МКАД, сообщают нам очевидцы», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что куница проникла в магазин с травами и устроила в нем разгром.

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