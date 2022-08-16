В Уфе куница проникла в помещение магазина с травами и в попытке выбраться устроила разгром. На инцидент с пронырливым зверьком обращает внимание Telegram-канал «Подъем», опубликовавший запись с камеры видеонаблюдения. Ущерб от такого визита маленького хищника составил 10 тысяч рублей.

На кадрах можно наблюдать, как куница перепрыгивает с полки на полку, опрокидывая при этом упаковки с товаром. Некоторую продукцию она попортила и погрызла. Кроме того, животное расцарапало рольставни, а также пыталась сделать подкоп.