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29 минут назад

Родившегося бобренка у московских бобров сняли на видео

Денис Фьючин

В семействе московских бобров, обитающих в реке Яузе на северо-востоке столицы, заметили пополнение. Бобренка вместе со своими родителями сняли на видео в Свиблово, соответствующая запись опубликована в Telegram-канале «Мослента».

На кадрах видно, что подросший малыш уже пытается участвовать в делах занятых родителей, подплывая к одному из них.

Ранее сообщалось, что утка атаковала бобра. Птица налетела на полуводное животное на глазах у очевидцев и села ему на голову. Обитатель прибрежной зоны у Яузы поспешил отплыть в сторону после такого неожиданного нападения.

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