Родившегося бобренка у московских бобров сняли на видео

В семействе московских бобров, обитающих в реке Яузе на северо-востоке столицы, заметили пополнение. Бобренка вместе со своими родителями сняли на видео в Свиблово, соответствующая запись опубликована в Telegram-канале «Мослента».

На кадрах видно, что подросший малыш уже пытается участвовать в делах занятых родителей, подплывая к одному из них.