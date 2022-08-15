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1 час назад

Нападение утки на бобра в Москве сняли на видео

Денис Фьючин

В Москве утка напала на бобра. Конфликт птицы и животного в реке Яузе сняли на видео его очевидцы. Соответствующую запись публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах можно увидеть, как пернатый обитатель водоема приземлился на голову животного, которое спокойно грызло веточку. После этого полуводное млекопитающее поспешило отплыть подальше от того места, где его атаковала утка. Что стало причиной нападения, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Бутове были замечены козлы. Парнокопытные щипали траву недалеко от дороги.

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