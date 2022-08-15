Пасущихся козлов в Бутове сняли на видео

На юге Москвы снова заметили коз. Двух пасущихся недалеко от дороги парнокопытных сняли на видео в Бутове. Кадры опубликованы в Telegram-канале "Новости Москвы" На записи видно, как два козлика мирно щиплют травку, почти не обращая внимания на людей.
«Это вообще красота», – комментирует происходящее автор ролика.
Ранее сообщалось, что жители района стали жаловаться на гуляющих без присмотра козлов. Оказывается, животных держит в частном доме мужчина и выпускает их на прогулку. Очевидцы насчитали стадо из более чем 10 питомцев, пасущихся без всякого присмотра.