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1 час назад

Пасущихся козлов в Бутове сняли на видео

Денис Фьючин

На юге Москвы снова заметили коз. Двух пасущихся недалеко от дороги парнокопытных сняли на видео в Бутове. Кадры опубликованы в Telegram-канале "Новости Москвы" На записи видно, как два козлика мирно щиплют травку, почти не обращая внимания на людей.

«Это вообще красота», – комментирует происходящее автор ролика.

Ранее сообщалось, что жители района стали жаловаться на гуляющих без присмотра козлов. Оказывается, животных держит в частном доме мужчина и выпускает их на прогулку. Очевидцы насчитали стадо из более чем 10 питомцев, пасущихся без всякого присмотра.

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