Пасущихся козлов в Бутове сняли на видео

На юге Москвы снова заметили коз. Двух пасущихся недалеко от дороги парнокопытных сняли на видео в Бутове. Кадры опубликованы в Telegram-канале "Новости Москвы" На записи видно, как два козлика мирно щиплют травку, почти не обращая внимания на людей.