Драка рабочих на строящейся высотке в Москве попала на видео

Рабочие устроили поединок на одном из строящихся высотных здании в Москве. Инцидент попал в объектив камеры, соответствующее видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.
На записи видно, что двое мужчин в касках вступили друг с другом в схватку, пока их коллеги были заняты работой. В какой-то момент у одного из участников потасовки с головы упала каска. Его оппонент воспользовался тем, что тот присел, и произвел захват ногами. Чем закончился бой строителей, не уточняется.
Ранее сообщалось о массовой драке в пригороде Петербурга, в которой приняли участие борцы MMA.