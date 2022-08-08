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18 минут назад

Драка рабочих на строящейся высотке в Москве попала на видео

Денис Фьючин

Рабочие устроили поединок на одном из строящихся высотных здании в Москве. Инцидент попал в объектив камеры, соответствующее видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На записи видно, что двое мужчин в касках вступили друг с другом в схватку, пока их коллеги были заняты работой. В какой-то момент у одного из участников потасовки с головы упала каска. Его оппонент воспользовался тем, что тот присел, и произвел захват ногами. Чем закончился бой строителей, не уточняется.

Ранее сообщалось о массовой драке в пригороде Петербурга, в которой приняли участие борцы MMA.

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