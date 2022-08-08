Драка рабочих на строящейся высотке в Москве попала на видео

На записи видно, что двое мужчин в касках вступили друг с другом в схватку, пока их коллеги были заняты работой. В какой-то момент у одного из участников потасовки с головы упала каска. Его оппонент воспользовался тем, что тот присел, и произвел захват ногами. Чем закончился бой строителей, не уточняется.