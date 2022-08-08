Появилось видео массовой драки со стрельбой в Мурино

В пригороде Санкт-Петербурга в ночь на понедельник произошла массовая драка со стрельбой. По предварительной информации, один человек пострадал. Снятые очевидцами кадры из Мурина опубликованы на странице «Типичный Касимов. Новый формат!» во «ВКонтакте». На записи видно, что более десяти человек выясняют отношение во дворе жилого дома возле припаркованных автомобилей.