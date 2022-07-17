В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
44 минуты назад

У могилы француза Люсьена Оливье в Москве появилась табличка «Отстаньте от Ирины Шейк»

Илья Родин

Супермодель Ирина Шейк на днях выложила в соцсетях фотографию салата «Оливье». В результате в Сети разразился скандал, который привел к неожиданным последствиям. Об этом пишет в своем Telegram-канале «Комсомольская правда».

У могилы Люсьена Оливье в Москве появилась табличка «Отстаньте от Ирины Шейк»
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

Отмечается, что Шейк снабдила снимок совершенно невинной подписью «Russianzzz on Wednesday». Она хотела этим показать, что салат «Оливье», который в европейской культурной традиции называется «русским», очень классный. «ZZZ» именно так расшифровывалось ранее, до начала спецоперации.

Ирину Шейк попросили извиниться за фото с салатом оливье

В результате западные хейтеры буквально ополчились на фотомодель, так как посчитали, что она поддерживает российских военных на Украине.

В России решили заступиться за нее довольно оригинальным образом. На могиле изобретателя популярного рецепта салата француза Люсьена Оливье фанаты девушки установили табличку с нецензурной надписью. В смягченном варианте их послание гласит «Отстаньте от Ирины Шейк».

Ранее сообщалось, что супермодель мягко ответила на обвинения западных комментаторов в поддержке российской спецоперации. Она отметила, что салат может быть «просто салатом», без всякой политической подоплеки.

Новости Москвы,Люсьен Оливье,Ирина Шейк,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители