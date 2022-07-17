У могилы Люсьена Оливье в Москве появилась табличка «Отстаньте от Ирины Шейк»

Супермодель Ирина Шейк на днях выложила в соцсетях фотографию салата «Оливье». В результате в Сети разразился скандал, который привел к неожиданным последствиям. Об этом пишет в своем Telegram-канале «Комсомольская правда».

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

Отмечается, что Шейк снабдила снимок совершенно невинной подписью «Russianzzz on Wednesday». Она хотела этим показать, что салат «Оливье», который в европейской культурной традиции называется «русским», очень классный. «ZZZ» именно так расшифровывалось ранее, до начала спецоперации.

В результате западные хейтеры буквально ополчились на фотомодель, так как посчитали, что она поддерживает российских военных на Украине.

В России решили заступиться за нее довольно оригинальным образом. На могиле изобретателя популярного рецепта салата француза Люсьена Оливье фанаты девушки установили табличку с нецензурной надписью. В смягченном варианте их послание гласит «Отстаньте от Ирины Шейк».