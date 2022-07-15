Шейк ответила на обвинения в поддержке спецоперации на Украине

Супермодель Ирина Шейк у себя в социальной сети ответила на обвинения западной аудитории в поддержке спецоперации России на Украине. Причиной скандала стал пост с фотографией салата оливье и надписью: Russianzzz on Wednesday.

Фото: ТАСС ТАСС

Шейк обратила внимание аудитории на то, что иногда салат может быть «просто салатом» и заверила, что никаких скрытых посланий или политический коннотаций она не подразумевала.

«Желаю всем любви», — заключила супермодель.