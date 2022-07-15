Шейк ответила на обвинения в поддержке спецоперации на Украине

Супермодель Ирина Шейк у себя в социальной сети ответила на обвинения западной аудитории в поддержке спецоперации России на Украине. Причиной скандала стал пост с фотографией салата оливье и надписью: Russianzzz on Wednesday.
Шейк обратила внимание аудитории на то, что иногда салат может быть «просто салатом» и заверила, что никаких скрытых посланий или политический коннотаций она не подразумевала.
«Желаю всем любви», — заключила супермодель.
Ранее сообщалось, что на Шейк обрушился шквал критики со стороны западной аудитории из-за снимка салата оливье с несколькими буквами Z в подписи к нему. Пользователи соцсети посчитали, что супермодель таким образом проявляет поддержку спецоперации России на Украине. Также аудитория стала припоминать Шейк фотографию с книгой о президенте РФ Владимире Путине.