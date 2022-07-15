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25 минут назад

Шейк ответила на обвинения в поддержке спецоперации России на Украине

Елена Прошина

Супермодель Ирина Шейк у себя в социальной сети ответила на обвинения западной аудитории в поддержке спецоперации России на Украине. Причиной скандала стал пост с фотографией салата оливье и надписью: Russianzzz on Wednesday.

Шейк ответила на обвинения в поддержке спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

Шейк обратила внимание аудитории на то, что иногда салат может быть «просто салатом» и заверила, что никаких скрытых посланий или политический коннотаций она не подразумевала.

«Желаю всем любви», — заключила супермодель.

Ранее сообщалось, что на Шейк обрушился шквал критики со стороны западной аудитории из-за снимка салата оливье с несколькими буквами Z в подписи к нему. Пользователи соцсети посчитали, что супермодель таким образом проявляет поддержку спецоперации России на Украине. Также аудитория стала припоминать Шейк фотографию с книгой о президенте РФ Владимире Путине.

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