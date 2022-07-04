«Разочарована в людях»: лису сняли на видео в Москве

В Москве снова заметили лису. Дикого хищника сняли на видео среди деревьев. Соответствующую запись публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, что животное внимательно наблюдает за людьми, при этом не приближаясь к ним.

«В Москве опять заметили лису, которая выжидала чего-то вкусного на дороге. Вкусного не было, лиса осталась разочарована в людях», – говорится в публикации к ролику.