Американец вскармливает спасенного им выдренка. Видео

Американец вскармливает спасенного им новорожденного выдренка. Он заметил малыша на обочине дороги и забрал к себе домой. Теперь взявший под опеку маленького хищника человек кормит его каждые два часа. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказалось видео с детенышем выдры.