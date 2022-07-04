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1 час назад

Американец вскармливает спасенного им выдренка. Видео

Александр Кузьмин

Американец вскармливает спасенного им новорожденного выдренка. Он заметил малыша на обочине дороги и забрал к себе домой. Теперь взявший под опеку маленького хищника человек кормит его каждые два часа. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказалось видео с детенышем выдры.

На кадрах видно, что малыш еще даже не открыл глаза. Его неравнодушный американец кормит при помощи кисточки. До того, как попасть к нему в руки, потерявший маму выдренок провел возле дороги восемь часов, уточняет канал.

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