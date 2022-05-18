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20 минут назад

Бреющегося за рулем водителя BMW сняли на видео в Москве

Александр Кузьмин

В Москве водитель автомобиля BMW побрился за рулем. Управляющего иномаркой мужчину, совместившего гигиеническую процедуру с поездкой, заметили в потоке машин другие участники дорожного движения. Снятая одним из очевидцев запись оказалась в распоряжении телеканала «Москва 24» и опубликована в его Telegram.

«Он реально сидит и бреется. Когда водитель BMW в принципе это нормально», – комментирует происходящее автор видео.

Ранее на оживленном столичном шоссе были замечены двое мужчин на электросамокате.

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