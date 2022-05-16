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17 минут назад

Мужчины на самокате на оживленном шоссе в Москве попали на видео

Александр Кузьмин

Двое мужчин рассекали на самокате по оживленной трассе в Москве. Передвигающихся на средстве индивидуальной мобильности любителей экстрима заметили на Ярославском шоссе.

Снятые другими участниками дорожного движения кадры оказались в распоряжении телеканала «Москва 24» и опубликованы в его официальном Telegram-канале. На записи видно, что один из мужчин управляет электросамокатом, в то время как другой сидит на деке, держась руками за рулевую часть.

«Слабоумие и отвага в действии. Утро. Ярославское шоссе», – говорится в публикации.

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