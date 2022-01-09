Жителей Москвы предупредили о приближении метели

Вечером в воскресенье, 9 января, в Москве ожидается метель и гололедица. Об этом сообщает Telegram-канал московского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

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«Дорогие москвичи! С 19:00 9 января до 12:00 10 января в Москве ожидается сильный снег, местами метель», — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют снежные заносы и гололедицу на дорогах, а также усиление ветра до 7-12 м/с.

В связи с непогодой департамент рекомендовал москвичам соблюдать ряд мер безопасности. Горожанам стоит избегать нахождения около линий электропередач, деревьев и шатких конструкций. Пешеходам стоит носить нескользящую обувь на рельефной подошве, а автоводителям строго соблюдать скоростной режим.

Неблагоприятные погодные условия могут затруднить дорожное движение, а также повышают шанс образования пробок и ДТП, сообщили в департаменте.