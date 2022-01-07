Москвичей ждут сильные морозы

Синоптики прогнозируют, что жителей московского региона ждет похолодание. В ближайшие дни в столице будет облачная погода, пройдет небольшой снег. 8, 9, 10 января ожидаются легкий мороз, не более минус 5-7 градусов днем и минус 11 ночью, а также ветер скоростью до 10 метров в секунду. Об этом информирует официальный сайт столицы.

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Со вторника ветер немного утихнет, но столбики термометров опустятся днем от минус 7 до 12 градусов мороза. В среду мороз усилится. Днем будет до минус 15, а ночью – до 20 градусов ниже нуля.