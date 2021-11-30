Снег и сильный ветер парализовали Москву

Загруженность дорог Москвы вечером во вторник, 30 ноября, достигла 9 из 10 баллов, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».
В столице идет мокрый снег и дует шквалистый ветер.
После 18.00 в городе затруднено движение почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу, на юго-востоке, востоке, севере и северо-западе МКАД.
Пробки наблюдаются также на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Новослободская, Рождественская, проспекте Мира, Волгоградском, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, вылетных магистралях.
К 19.30 загруженность столичных дорог снизилась до 8 баллов. Согласно прогнозам сервиса, к 21.00 пробки рассосутся, и скорость движения нормализуется.