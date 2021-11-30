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37 минут назад

Снег и сильный ветер парализовали Москву

Загруженность дорог Москвы вечером во вторник, 30 ноября, достигла 9 из 10 баллов, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».

Снег и сильный ветер парализовали Москву
Фото: ТАССТАСС

В столице идет мокрый снег и дует шквалистый ветер.

После 18.00 в городе затруднено движение почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу, на юго-востоке, востоке, севере и северо-западе МКАД.

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Пробки наблюдаются также на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Новослободская, Рождественская, проспекте Мира, Волгоградском, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, вылетных магистралях.

К 19.30 загруженность столичных дорог снизилась до 8 баллов. Согласно прогнозам сервиса, к 21.00 пробки рассосутся, и скорость движения нормализуется.

Новости Москвы,Яндекс,МЧС,
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