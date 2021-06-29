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"Кафе и рестораны заколебали": Ольшанский о шуме и ограничениях в районе Патриарших

Елена Прошина
2 часа назад
Адвокат, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с "Рамблером" прокомментировал ограничение автомобильного движения в районе Патриарших прудов в Москве.
Ранее муниципальный депутат Виктория Пальгова рассказала, что на минувших выходных популярный район Москвы – Патриаршие пруды – в рамках эксперимента оцепили сотрудники ГИБДД и начали проверять документы у проезжающих водителей. Причиной этой меры власти назвали многочисленные жалобы местных жителей на шумы.
"Кафе и рестораны заколебали. Я не понаслышке знаком с этим делом. Я 50 лет прожил на Старом Арбате и поменял там квартиру на квартиру в районе Мосфильма именно из-за кафе, ресторанов и музыкантов. Сложившаяся на Патриарших прудах ситуация - беда для коренных жителей прилегающих к ним улиц и всего микрорайона. Поэтому любые меры я приветствую.

Следующий вопрос - может ли мэр или префект, которому градоначальник делегировал полномочия, ввести ограничения в микрорайоне? Да, может. Мы же молчим, когда на где-то делают одностороннее движение или вешают знаки «Остановка запрещена».

При этом я вчера смотрел сюжет и обратил внимание на образовавшийся парадокс: в 23 часа, когда начинается самая гулянка, и сотрудники территориальной полиции, и автоинспекторы снимаются с постов. Так не годится!

Статья два Конституции гласит, что на первом месте - права человека, а не права коммерсантов. Никакой дискриминации в сложившейся ситуации я не вижу.

Вообще, я считаю, что нужно внести изменения в федеральный закон и запретить рестораны, кафе и прочие учреждения в жилых домах, тогда не будет никаких конфликтов", - сказал Ольшанский.
Новости Москвы,Видео,Леонид Ольшанский,ГИБДД,РИА Новости,Россия,
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