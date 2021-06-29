"Кафе и рестораны заколебали. Я не понаслышке знаком с этим делом. Я 50 лет прожил на Старом Арбате и поменял там квартиру на квартиру в районе Мосфильма именно из-за кафе, ресторанов и музыкантов. Сложившаяся на Патриарших прудах ситуация - беда для коренных жителей прилегающих к ним улиц и всего микрорайона. Поэтому любые меры я приветствую.
Следующий вопрос - может ли мэр или префект, которому градоначальник делегировал полномочия, ввести ограничения в микрорайоне? Да, может. Мы же молчим, когда на где-то делают одностороннее движение или вешают знаки «Остановка запрещена».
При этом я вчера смотрел сюжет и обратил внимание на образовавшийся парадокс: в 23 часа, когда начинается самая гулянка, и сотрудники территориальной полиции, и автоинспекторы снимаются с постов. Так не годится!
Статья два Конституции гласит, что на первом месте - права человека, а не права коммерсантов. Никакой дискриминации в сложившейся ситуации я не вижу.
Вообще, я считаю, что нужно внести изменения в федеральный закон и запретить рестораны, кафе и прочие учреждения в жилых домах, тогда не будет никаких конфликтов", - сказал Ольшанский.