Только по прописке: в Москве ограничили въезд на Патриаршие пруды

На минувших выходных популярный район Москвы – Патриаршие пруды – оцепили сотрудники ГИБДД и начали проверять документы у проезжающих водителей.

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Причиной этой меры власти назвали многочисленные жалобы местных жителей на шумы. Об этом представителям СМИ рассказала муниципальный депутат Виктория Пальгова.

Она отметила, сотрудники ДПС при этом не должны налагать штрафы, а движение пешеходов ничем не ограничивается.

«Это ведет к прямому нарушению прав граждан на свободу передвижения», - заявил «Эху Москвы» адвокат Калой Ахильгов.

При этом название ограничений «экспериментом» предусматривает, что в перспективе это может привести к новым законодательным инициативам, пояснил Ахильгов.

Появление постов отметили и опрошенные журналистом «Эха Москвы» местные жители. При этом один из них, Михаил Борисович заявил, что наблюдает множество силовиков уже в течение длительного периода времени. Мужчина отметил, что автомобилей в последнее время в районе Патриарших прудов стало меньше.

Ранее различные издания опубликовали данные о том, что по вечерам въезд в московский район Патриарших прудов, где находится большое число баров, кафе и других заведений общепита, перекрывают сотрудники полиции. Пропускают только водителей, у которых есть прописка в этом районе.

Как пояснила РИА Новости Виктория Пальгова, текущее ограничение движения по вечерам по Малой Бронной является экспериментом.