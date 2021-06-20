"Такого не было никогда": Собянин обратился к москвичам

«Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространения вируса. И второе, не менее важное, - это собственная санитарная защита, соблюдение санитарных требований в транспорте, в торговле, в общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей. Потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда», - сказал Собянин.
«И неожиданно мы переходим в другую ситуацию. Еще более сложную. Заново идти на передовую очень сложно. Просто физически и психологически очень сложно. Мы, конечно, восхищаемся все героизмом, трудолюбием, профессионализмом врачей. Но давайте им поможем. Это же от нас зависит, от каждого из нас. Давайте пойдем на прививочные пункты, привьемся, остановим эту беду и снимем эту страшную угрозу, которая каждый день висит над каждым горожанином, над каждым москвичом», - отметил мэр.