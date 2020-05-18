В первой половине текущей недели в столице может выпасть снег, заявили синоптики центра погоды «Фобос». Специалисты отметили, что столица будет находиться под влиянием холодного циклона, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Вихрь, несущий северные воздушные потоки, в настоящее время «захватили» центр Европейской части России. В Московской области на фоне активности циклона сформируется прохладная погода: ожидается понижение температуры до 13-15 градусов днем и до 2-3 градусов ночью. Причем пик похолодания придется на 18 мая и на ночь со среды на четверг.

«Мы даже не исключаем, что осадки в это время будут идти не только в виде дождя, но и со снежинками», — цитирует агентство слова синоптиков.

При этом в конце недели в столице незначительно, но потеплеет: ветер ослабеет, давление повысится, небо прояснится. Всё потому, что циклон сменится антициклоном. Днем столбик термометра поднимется до 14-16 градусов, ночью до 5-6 градусов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», научный Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящее лето в России будет теплым, но «неоднородным». По его словам, в июне и июле в европейской части России ожидается температура воздуха в пределах климатической нормы. Август будет более теплым, чем в прошлом году.