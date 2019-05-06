Порядка миллиона человек ожидается на шествии «Бессмертного полка» в Москве

Участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая в Москве примет порядка миллиона человек, сообщил ТАСС в понедельник руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

"Мне не хотелось бы делать каких-то сравнений или давать процентов в отношении "Бессмертного полка". В прошлом году в Москве к акции присоединилось порядка 1,2 млн человек, и мы рассчитываем, что в этом году на шествие выйдет порядка миллиона человек", — сказал он.

По словам Хуторского, к шествию могут присоединиться не только потомки ветеранов Великой Отечественной войны, но и те, кто потерял своих родных и близких в других вооруженных конфликтах, в которых принимала участие Россия. "Категорически неправильно призывать людей не поднимать портрет человека, если он не участник Великой Отечественной войны. Можно представить, что такое для матери потеря сына в Афганистане или потеря родного человека в Сирии. Как можно задуматься о том, чтобы воспрепятствовать этому стремлению, это просто кощунственно. Было бы неправильно разбивать людей на какие-то колонны по принципу территориальности", — подчеркнул руководитель исполкома.