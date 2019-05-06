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Порядка миллиона человек ожидается на шествии «Бессмертного полка» в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая в Москве примет порядка миллиона человек, сообщил ТАСС в понедельник руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.
"Мне не хотелось бы делать каких-то сравнений или давать процентов в отношении "Бессмертного полка". В прошлом году в Москве к акции присоединилось порядка 1,2 млн человек, и мы рассчитываем, что в этом году на шествие выйдет порядка миллиона человек", — сказал он.
По словам Хуторского, к шествию могут присоединиться не только потомки ветеранов Великой Отечественной войны, но и те, кто потерял своих родных и близких в других вооруженных конфликтах, в которых принимала участие Россия. "Категорически неправильно призывать людей не поднимать портрет человека, если он не участник Великой Отечественной войны. Можно представить, что такое для матери потеря сына в Афганистане или потеря родного человека в Сирии. Как можно задуматься о том, чтобы воспрепятствовать этому стремлению, это просто кощунственно. Было бы неправильно разбивать людей на какие-то колонны по принципу территориальности", — подчеркнул руководитель исполкома.
"Бессмертный полк" пользуется большой популярностью не только в России, но и далеко за ее пределами. Как отметил координатор по международной деятельности движения "Бессмертный полк России" Сергей Глущенко, в этом году к акции присоединятся более ста государств. "Шествие пройдет в 110 странах и более чем в 500 городах, количество координаторов уже превысило цифру в 200 человек. Шествия уже прошли в Копенгагене, Женеве, Риме, Стамбуле, Лиссабоне, Нью-Йорке, Манчестере, Торонто, в пяти городах Израиля и других странах. В этом году шествие первый раз прошло в Гонконге. В этом году "Бессмертный полк" пройдет и в трех городах Сирии — Алеппо, Лотакии и Хомсе", — сообщил он.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Глущенко , ИТАР-ТАСС , Москва
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