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В Москву перебросили танки 

Мослента + ещё 4 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москву переброшена военная техника, которая примет участие в параде на Красной площади 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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Механизированную колонну, в состав которой вошли «Искандеры», С-400, «Панцири», «Смерчи» и другая техника, передислоцировали из подмосковного Алабино на улицу Нижние Мневники. Кроме того, на станцию Пресня по железной дороге доставили танки Т-34-85 и Т-72БЗ, самоходки, «Буки», «Торы» и другие гусеничные машины.
От станции танки и самоходки самостоятельно добрались до места дислокации.
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