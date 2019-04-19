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В Москве начали наносить желтую разметку для танков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве приступили к нанесению дорожной разметки для участия военной техники в параде Победы, сообщил представитель ГБУ «Автомобильные дороги» Константин Алимов.
На Тверской улице работы велись в ночь на 19 апреля и продолжатся следующей ночью. До 9 мая рабочие нанесут 18 км разметки на дорогах, передает «Интерфакс».
По словам Алимова, желтые линии будут ориентиром для водителей танков и тяжелой техники, чтобы они могли выстроиться в колонны для въезда на Красную площадь.
Временная разметка будет демаркирована после праздничных мероприятий, в ночь на 11 мая.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал подготовить кабриолеты Aurus к параду Победы в 2019 году.
Также в майском параде в Москве впервые примут участие женщины-военнослужащие — представительницы Военной академии воздушно-космической обороны.
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Новости Москвы , Войска , Пожары , Денис Мантуров , Минпромторг , Интерфакс , Москва
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