В Москве начали наносить желтую разметку для танков 

В Москве приступили к нанесению дорожной разметки для участия военной техники в параде Победы, сообщил представитель ГБУ «Автомобильные дороги» Константин Алимов.
На Тверской улице работы велись в ночь на 19 апреля и продолжатся следующей ночью. До 9 мая рабочие нанесут 18 км разметки на дорогах, передает «Интерфакс».
По словам Алимова, желтые линии будут ориентиром для водителей танков и тяжелой техники, чтобы они могли выстроиться в колонны для въезда на Красную площадь.
Временная разметка будет демаркирована после праздничных мероприятий, в ночь на 11 мая.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал подготовить кабриолеты Aurus к параду Победы в 2019 году.
Также в майском параде в Москве впервые примут участие женщины-военнослужащие — представительницы Военной академии воздушно-космической обороны.