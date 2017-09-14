В парке «Зарядье» из-за вандалов изменили режим работы



Московский парк «Зарядье» с 14 сентября меняет график работы для сохранения ландшафта и архитектуры и ликвидации нанесенного вандалами урона . Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на директора парка Павла Трехлеба.

«Ряд ограничений вводится в "Зарядье" для сохранения ландшафта и архитектуры. С 14 сентября вход на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. Это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами. С 18 сентября в "Зарядье" начнутся восстановительные работы. Вход в парк по понедельникам будет открываться для посетителей с 14:00», — сказано в сообщении.