Посетители парка «Зарядье» за три дня вытоптали 10 тысяч растений, разбили камнями стеклянную «кору», напольные фонари и повредили световое окно Медиацентра. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на главу отдела по садово-парковой и природоохранной работе Игоря Сафиуллина.

«К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30% зеленого покрова. […] Представьте, выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят», — заявил Сафиуллин.



Сафиуллин добавил, что уникальную стеклянную «кору» и окно Медиацентра уже начали менять. Несмотря на трещины, которыми покрылись стеклянные поверхности, обрушиться конструкция от подобного повреждения не может, так как она состоит из нескольких слоёв, соединённых полимерной плёнкой.



Парк «Зарядье» был открыт в День города 9 сентября. Его первыми посетителями стали дети из многодетных семей, московские школьники и воспитанники интернатов. Для всех посетителей парк открылся 11 сентября. Общая площадь парка — 130 тысяч квадратных метров. В парковой зоне есть парящий мост, филармония, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», тематический центр «Ледяная пещера», экспозиционный культурный комплекс. Вход в парк бесплатный и круглосуточный. Стеклянная кора — крупнейшая в мире светопрозрачная конструкция без ограждающих стен. Её площадь — 8,7 тысячи квадратных метров.