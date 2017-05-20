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Реновация без революции
Москва может не получить широкие полномочия по сносу пятиэтажек, которые дает принятый в первом чтении Госдумой законопроект о реновации. Из него исчезнут, в частности, право сносить дома, не дожидаясь окончания судебных разбирательств, упоминания о немедленном исполнении решений о переселении и возможность проводить голосования по сносу в интернете. Об этом в Госдуме заявили представители фракций и профильных комитетов. Меж тем в столичной мэрии обещали предложить переселенцам три варианта квартир на выбор и обещают, что программа реновации выйдет на пик через десять лет.
Вчера представители всех думских фракций заявили о готовности изменить суть законопроекта о реновации. Напомним, документ позволяет сносить пятиэтажки и "конструктивно аналогичные" дома кварталами, свободно менять в проектах высотность зданий и назначение земель. Переселенцам предлагают давать "равнозначное благоустроенное" жилье, при несогласии через 60 дней переселять через суд, а также разрешить им судиться лишь о размере квартир, но не о законности сноса дома (см. "Ъ" от 21 апреля). Не дожидаясь принятия законопроекта, 15 мая чиновники запустили голосование о сносе 4,6 тыс. домов на портале "Активный гражданин" и в МФЦ. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал вчера жителей голосовать активнее, сравнив поддержку программы реновации со спасением "части свой родины".
На это обратили внимание в Госдуме. Так, глава комитета по ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия") назвала голосование "соцопросом без правовых последствий" и напомнила о норме Жилищного кодекса РФ, по которой решение о сносе дома принимается двумя третями голосов общего собрания собственников (ОСС). Собрание допускается в очной и заочной форме, добавила госпожа Хованская, пообещав продублировать эти федеральные нормы в законопроекте о реновации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") сказал, что и решение исключить дом из программы реновации должно приниматься на ОСС -- "одной третью голосов собственников жилья плюс одним нанимателем". Это положение также впишут в законопроект.
Судя по заявлениям, из проекта исчезнут и судебные ограничения. В частности, нормы о немедленном выселении жителей по решению суда и о возможности судиться лишь о размере новых квартир. Глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников напомнил, что судебная защита жителям гарантирована законами РФ: "Специальных моментов применительно к конкретному региону делать нельзя, иначе пойдем в разнос с Конституцией". Впрочем, положение о том, что власти при несогласии переселенца переехать в течение 60 дней могут обратиться в суд, останется. Господин Крашенинников предложил увеличить этот срок до 90 дней.
Член думского комитета по строительству Александр Старовойтов (ЛДПР) заявил, что жителям должны показать дома и квартиры перед переездом, пообещав оформить и эту поправку ко второму чтению. А госпожа Хованская обещала норму о необходимости заключать с собственниками сносимого жилья "предварительные договоры". Представители всех фракций сошлись во мнении, что жилье взамен следует строить "по новым технологиям и стандартам", пообещав узаконить и это -- принятый в первом чтении проект позволял мэрии игнорировать требования Градостроительного кодекса РФ.
Наконец, глава думского комитета по природным ресурсам единоросс Николай Николаев пообещал строгое соответствие законопроекта федеральным нормам кадастрового учета (в проекте эти вопросы оставлены на усмотрение мэрии). А госпожа Хованская призвала жителей пятиэтажек проверить, поставлены ли на учет их участки под домами; в противном случае сделать это незамедлительно, а при отказе властей обратиться в суд, прокуратуру или к депутатам Госдумы.
Глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев обещал "сделать все для защиты интересов жителей". Для этого он собрался продлить на две недели срок сбора поправок, а также перенести парламентские слушания по проблемам реновации с 20 июня на 6 июня. При этом господина Москвичева не смущает, что после второго чтения законопроект может вступить в противоречие с одобренной в первом чтении концепцией (думский регламент не допускает этого). "Мы -- депутаты, мы имеем право",-- пояснил он "Ъ".
Меж тем столичный вице-мэр Марат Хуснуллин сообщил, что участникам программы реновации "предложат на выбор три дома". "Житель сможет выбрать по этажности, расположению дома и квартиры",-- пояснил он. В каких нормативных актах это будет отражено, чиновник не уточнил. Сейчас количество вариантов квартир не оговаривается ни в думском законопроекте, ни в иных документах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что переселение пятиэтажек "выйдет на пик" через десять лет.
Политолог Михаил Виноградов говорит, что сначала законопроект о реновации выглядел важной идеей в свете грядущих выборов президента и столичного мэра: "Но события показали, что проект сработал на раскол горожан, а не на их консолидацию. Сейчас власти пытаются разрядить ситуацию". Политолог не берется судить, насколько это удастся, поясняя, что московские чиновники "не только идут на уступки, но одновременно ускоряются, например, досрочно начав голосование по реновации". Господин Собянин вчера дал понять, что "при низкой явке" и 70-80% "молчунов" в доме власти могут решить сносить его "во вторую-третью-десятую очередь". "Не надо отсиживаться",-- призвал он.
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