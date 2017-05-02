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Мэрия опубликовала список домов для голосования по реновации
Опубликован предварительный список пятиэтажек, которые московские власти планируют снести. Об этом сообщается на портале столичного мэра Сергея Собянина.
Голосование по сносу пройдет с 15 мая по 15 июня 2017 года.
«Если все собственники или наниматели квартиры не приняли участие в голосовании, их квартира учитывается при подведении итогов, как квартира, проголосовавшая «за» включение дома в проект программы реновации», - заявили в мэрии Москвы.
Всего в программу по реновации включены 4566 домов, 70% жителей которых поддерживают снос ветхого жилья. Жители смогут проголосовать на портале «Активный гражданин» или в центре госуслуг «Мои документы». В окончательный список дом попадет только в том случае, если 2/3 жильцов поддержат снос.
Изначально предполагалось, что под снос попадут 8 тысяч домов, однако после анализа порядка 3,5 домов были исключены из программы реновации. На месте снесенных пятиэтажек будет построено новое жилье. Программа реновации обойдется московскому бюджету примерно в 3,5 триллиона рублей.
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