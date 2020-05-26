Перечислены слабости режима Башара Асада 

Президент Сирии Башар Асад столкнулся с крупнейшими проблемами с начала гражданской войны в стране. О неустойчивости его режима говорят раскол в семье, растущая напряженность в отношениях с главной союзницей — Россией — и разруха в экономике, пишет The Washington Post.

Как отмечает газета, развал экономики загнал сирийцев в беспрецедентную по своим масштабам нищету. Отмечается, что ни Россия, ни Иран не могут вложить в Сирию миллиарды долларов, необходимые ей для восстановления, однако Асад занимает бескомпромиссную позицию в отношении политических реформ, которые могут открыть двери для финансирования из стран Запада и Персидского залива.

Специалист лондонского аналитического центра Лина Хатиб считает, что Асад сейчас более уязвим, чем когда-либо за девять лет войны.

«У него нет внутренних ресурсов для избирателей, нет международного признания легитимности, нет военной мощи, которой он обладал до начала конфликта», — перечисляет она.

Отмечается, что о проблемах в Сирии говорит и публичная ссора между Асадом и его двоюродным братом, бизнесменом Рами Махлуфом. Правительство арестовало деньги владельца ряда крупных компаний — Махлуф рассказал, что на него оказывают давление и заставляют выплатить 100 миллионов долларов в качестве компенсации за неуплату налогов. Бизнесмен обвинения отвергает, он опубликовал в социальных сетях видеообращение о произошедшем и сыскал поддержку пользователей. Специалисты отмечают, что Асад пытается заставить деловую элиту Сирии, получившую прибыль от войны, передать деньги для поддержки экономики.

Политический аналитик Дэнни Макки считает, что для простых граждан Сирии раскол в семье Асада говорит прежде всего о том, что богатство страны сконцентрировано в руках небольшого круга людей, при этом население находится в нищете. Свое недовольство в социальных сетях начали высказывать и сторонники Асада.

The Washington Post полагает, что давление на Асада усиливается из-за напряженности в отношениях с Россией — отмечается, что в нескольких российских СМИ появились с критикой его режима за бескомпромиссность и коррупцию. Журналисты приводят слова бывшего российского посла в Сирии Александра Асененка о том, что в Дамаске не склонны проявлять дальновидность и гибкость. Он отметил, что Россия достигла предела уступок в инициированном ею мирном процессе, который, как надеется Москва, приведет к политическим реформа.

При этом российские аналитики считают, что нет серьезных оснований полагать, что эти комментарии означают какие-либо изменения в позиции Москвы. По словам председателя президиума «Совета по внешней и оборонной политике» Федора Лукьянова, Россия, вмешавшись в 2015 году в конфликт в Сирии, добилась важных внешнеполитических целей и не будет отказываться от достигнутого.