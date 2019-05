Стоит отметить, что хозяин Белого Дома, несмотря на свою подчас весьма жесткую риторику, демонстрирует сдержанность в применении силы. Ракетные удары по Сирии были по большей части показательными, никак не повлиявшими на обороноспособность Дамаска. Разработанная предыдущим помощником по нацбезопасности Гербертом Макмастером «новая афганская стратегия» была спущена на тормозах. Воинские контингенты в Ираке, Сирии и Афганистане сокращаются. А бряцание оружием у берегов Северной Кореи довольно быстро трансформировалось в мирные переговоры.

Но и сейчас ситуация на Ближнем Востоке накаляется. Авианосная ударная группировка во главе с авианосцем «Линкольн» переместилась в «регион командного центра», то есть из Средиземного моря в Персидский залив. Именно этому маневру было посвящено уже упомянутое заявление Джона Болтона. Соединенные Штаты также перебросили на свою военную базу в Катаре тяжелые бомбардировщики и отозвали из Ирака весь вспомогательный гражданский персонал. Кроме того, американские дипломаты предупредили коммерческих авиаперевозчиков об опасности пролета над заливом. Правда, это предупреждение было объяснено не возможным началом военных действий, а вероятностью «ошибочной интерпретацией данных радаров со стороны ПВО Ирана».

Масла в огонь подлила и пресса. Издание The New York Times сообщило, что Пентагоном подготовлен план переброски на Ближний Восток 120 тысяч американских военнослужащих. Поскольку во вторжении в Ирак в 2003 году принимала участие примерно такая же по численности группировка, «говорящие головы» тут же сделали вывод о том, что Вашингтон готовится к полномасштабной операции против Ирана. Правда, New York Times ссылается на анонимные источники и не приводит никаких подробностей. Само наличие такого плана не говорит о намерении немедленно ему последовать. Не говоря уже о том, что для вторжения в Иран потребуются куда более серьезные силы. Похоже, либеральное издание специально привело цифру, которая ассоциируется у американцев с большой войной на Ближнем Востоке.