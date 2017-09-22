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Скульптор Щербаков прокомментировал ситуацию с чертежом на памятнике Калашникову
Скульптор Салават Щербаков заявил, что готов внести изменения в памятник оружейнику Михаилу Калашникову, если будет доказано, что на нём изображён чертёж немецкой винтовки, а не АК-47.
«Мы пока не может найти специалиста, который утверждает, что этот чертёж не АК-47. Я ему буду действительно благодарен, если он скажет мне, где допущена ошибка. Но пока я уверен в тех чертежах, по которым мы это делали, мы общались с музеем, там написано АК-47», — цитирует Щербакова РИА Новости.
Он подчеркнул, что если окажется, что в чертежах была ошибка, то в памятник обязательно внесут изменения.
Ранее историк Юрий Пашолок написал в Facebook, что на памятнике Калашникову изображён чертёж немецкой автоматической винтовки StG 44 вместо АК-47.
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