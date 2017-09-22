Скульптор Щербаков прокомментировал ситуацию с чертежом на памятнике Калашникову



«Мы пока не может найти специалиста, который утверждает, что этот чертёж не АК-47. Я ему буду действительно благодарен, если он скажет мне, где допущена ошибка. Но пока я уверен в тех чертежах, по которым мы это делали, мы общались с музеем, там написано АК-47», — цитирует Щербакова РИА Новости

Он подчеркнул, что если окажется, что в чертежах была ошибка, то в памятник обязательно внесут изменения.

