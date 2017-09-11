Сильные заморозки и снег придут в Россию уже на этой неделе

Теплые дни на Европейской части России еще продержатся до середины недели, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина

С понедельника еще немного потеплеет до 19-24 градусов. На юге округа (в Тамбовской, Липецкой, Белгородской областях) — до 27 градусов. Наступившее тепло нельзя назвать бабьим летом, так как погода не будет безоблачной, пройдут небольшие дожди. Самыми теплыми станут вторник и среда.

К четвергу подойдет холодный фронт, который начнет понижать температуру. В выходные уже ожидается 12-17 градусов тепла.

Такая температура уже сейчас на северо-западе. Кроме того в Ленинградской и соседних областях погоду портят дожди. В северных областях сильный ветер, холодно — 7-12 градусов в Архангельской области, в Коми до 15 градусов, но холодно на северо-востоке республики — от 0 до 5 градусов.

Теплее всего в Саратовской области — 22-27 градусов.

На юге европейской территории устанавливается теплая погода без осадков. До 28 градусов, местами 30 градусов. В Крыму без осадков, 23-28 градусов. Температура воды 25 в районе Сочи, 24 в районе Анапы, в Азовском море — 22 градуса.

На Урале погода уже со снегом. Он пройдет в Свердловской области, на севере Пермского края. В Челябинской и Курганской области дождь, но ночью с заморозками.

Резко похолодает в Омской области — до 6-14 градусов, дожди и ветер до 18 метров в секунду. Спокойнее погода будет в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Температура здесь около 15 градусов. В горном Алтае и Кемеровской области до 22 градусов.

В Красноярском крае 16-21 градусов в начале недели. На юге до 25. Погода с небольшими дождями.

Неустойчивая погода в районе Байкала. В Забайкальском крае дожди с мокрым снегом — 12-17 градусов, ночью до 7 градусов. В Иркутской области осадки со снегом только ночью в северных районах. Но тепло в Бурятии — 16-21 градусов.

В Приморском крае после хорошей погоды активизировались циклоны с дождями и грозами, но еще держится тепло — 20-25 градусов. Хорошая погода и на островах. До 19 без осадков на Сахалине и юге Курильских островов.