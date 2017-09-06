В Россию придут заморозки

На неделе погода во многих регионах России будет крайне неблагоприятной, сообщил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

Сильные дожди сегодня пройдут во Владимирской, Московской областях.

Холодно и пасмурно по всему центральному округу. Потепление и прекращение осадков произойдет только в выходные.

В столице в среду возможны сильные дожди. Температура днем 14-16 градусов. В пятницу погода с прояснениями, но еще стоит взять с собой зонт. Днем 15-17 градусов. А вот в воскресенье без осадков и потеплеет до 18-23 градусов.

В Ленинградской и соседних областях преобладающий фон температуры днем 12-17 градусов, к концу недели до 17-22 градусов.

Дожди с грозами и градом в среду-четверг пройдут в южных регионах: Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае.

Это скорее летние грозы. На юге еще очень тепло, днем 24-29 градусов.

Ветрено будет в горах Кабардино-Балкарии, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду. В Ингушетии и Чеченской республике до 23 метров в секунду.

В среду и пятницу сильные дожди с градом и ветром в Волгоградской области.

В четверг сильные дожди пройдут в Тамбовской и Воронежской областях. В Вологодскую область они придут в четверг-пятницу, а также на север Приволжского округа.

В пятницу в Пензенской области, в Татарстане, а также в сибирских Хакасии и Тыве сильные грозы.

В северных территориях уже заморозки. В ближайшие ночи в Мурманской области до — 5 градусов. Также до — 6 опустится ночью температура в Магаданской области. В Якутии до пятницы прогнозируются сильные дожди, которые в горах могут переходить в снег. На побережье республики ветер будет до 22 метров в секунду.

Заморозков в четверг-пятницу стоит ожидать в Ханты-Мансийском округе до 2-5 градусов ниже нуля, а также в Томской, Новосибирской и центральных районах Красноярского края. Даже в южных районах этого края в ночь на 7-е сентября температура будет отрицательной. В пятницу в центре края ожидается сильная гроза.

В Сибири в среднем 13-18 градусов днем. В Забайкалье и в Иркутской области 12-17 градусов с понижением температуры к концу недели до 14 градусов.

На Дальнем Востоке бабье лето продолжается в Приморье, до 26 градусов и кратковременные дожди.