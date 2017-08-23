"Закрыть посольство за ненадобностью": россияне ответили на предложение США получать визы за рубежом

Посольство США в Москве предложило гражданам РФ оформлять американские визы в других странах. В ответ россияне предложили закрыть посольство, не выполняющее свою главную функцию.



Оформление выдача американских виз в России приостановлены с 23 августа по 1 сентября из-за сокращения сотрудников дипмиссии в ответ на новые санкции США против РФ. По новым условиям, оформление туристических и бизнес-виз занимает 85 дней, студенческих — 36, остальных видов виз — в среднем 53 дня. Чтобы ускорить получение визы, в посольстве США предложили россиянам оформлять их в других странах. По данным дипмиссии, в Киеве и Пекине ждать приходится четыре дня, в Тбилиси — восемь, в Астане — 23.



Россияне в соцсетях напомнили, что оформление виз является одним из основных направлений работы диппредставительств. Следовательно, за подобные предложения и отказ оформлять визы посольство США в Москве можно закрывать за ненадобностью.

Отказ в выдаче виз в консульствах США — это автоматическое основание для их закрытия! Выдача виз — один из основных элементов их работы! — Реваль Малков (@revalmalkov) 23 августа 2017 г.

ну тогда полностью закрыть эти заведения за ненадобностью! — alex (@alexmartoff) 23 августа 2017 г.

Также пользователи соцсетей предложили обязать американцев оформлять российские визы в третьих странах.



Нужно предложить американцам оформлять визы в Россию в Венесуэле и на Кубе! — Alex Kossakovskiy (@alekskos33) 23 августа 2017 г.