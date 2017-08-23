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"Закрыть посольство за ненадобностью": россияне ответили на предложение США получать визы за рубежом

«Закрыть за ненадобностью»: россияне отреагировали на «визовый демарш» США
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Посольство США в Москве предложило гражданам РФ оформлять американские визы в других странах. В ответ россияне предложили закрыть посольство, не выполняющее свою главную функцию.
Оформление выдача американских виз в России приостановлены с 23 августа по 1 сентября из-за сокращения сотрудников дипмиссии в ответ на новые санкции США против РФ. По новым условиям, оформление туристических и бизнес-виз занимает 85 дней, студенческих — 36, остальных видов виз — в среднем 53 дня. Чтобы ускорить получение визы, в посольстве США предложили россиянам оформлять их в других странах. По данным дипмиссии, в Киеве и Пекине ждать приходится четыре дня, в Тбилиси — восемь, в Астане — 23.
Россияне в соцсетях напомнили, что оформление виз является одним из основных направлений работы диппредставительств. Следовательно, за подобные предложения и отказ оформлять визы посольство США в Москве можно закрывать за ненадобностью.
Также пользователи соцсетей предложили обязать американцев оформлять российские визы в третьих странах.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал ответные меры РФ на американские санкции.
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