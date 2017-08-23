Американское посольство предложило россиянам получать визы в других странах



Россияне могут обратиться для получения американской визы в любую другую страну, где заявленные сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве, сообщили РИА Новости в посольстве США в РФ.

" Граждане РФ, как и граждане других стран, могут подать документы на визу в консульствах США в любой стране мира. Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству. Закон США не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране" , — пояснили в дипмиссии.



Согласно обновленным в понедельник данным, подающим в Москве на так называемую Visitor Visa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм) предстоит ожидание длиной в 85 календарных дней. Для тех, кто оформляет студенческую визу, срок ожидания собеседования составит 36 календарных дней. Заявителям на другие виды неиммигрантских виз придется ждать в среднем 53 календарных дня.





Период ожидания собеседования на Visitor Visa в посольстве США в Киеве составляет 4 календарных дня, в Тбилиси — 8, Пекине — 4, Астане — 23, Ташкенте — 43, Каире — 23.

США со среды приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.