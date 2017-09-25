

Португалец Сальвадор Собрал , который стал победителем песенного конкурса "Евровидение-2017", переведен в реанимацию из-за резко ухудшившегося состояния здоровья. Теперь он ожидает операции по пересадке сердца и находится первым в списке, сообщает РИА Новости

Напомним, что 27-летний Собрал с детства страдает от порока сердца, однако это ему не помешало исполнить на конкурсе песню Amar Pelos Dois, что в переводе в его родного языка означает "Любви хватит на двоих", и стать первым португальцем, победившим на "Евровидении", получив наибольшую поддержку как жюри, так и зрителей.



По данным местных СМИ, некоторое время назад музыкант по совету врачей заявил о своем уходе со сцены из-за проблем с сердцем. Он был подключен к специальному аппарату, который поддерживал работу жизненно важного органа.

