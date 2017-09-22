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Победитель Евровидения-2017 находится при смерти
Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал находится при смерти. Певец страдает от проблем с сердцем. Жизнь музыканта поддерживают португальские врачи. Об этом сообщает газета La Vanguardia.
«Здесь мы полностью контролируем его состояние. Пока Сальвадор не получит новое сердце, ему нужны покой и минимальные нагрузки», — заявил один из врачей.
Собрал страдает от врождённого порока сердца. Медики связывают резкое ухудшение состояния здоровья музыканта с тяжёлым гастрольным графиком. Певца предупреждали о необходимости сделать перерыв в турне.
Собрал победил на международном конкурсе с песней Amar Pelos Dois. Он получил 758 баллов. Финал «Евровидения-2017» состоялся 13 мая в Киеве.
Собрал победил на международном конкурсе с песней Amar Pelos Dois. Он получил 758 баллов. Финал «Евровидения-2017» состоялся 13 мая в Киеве.
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