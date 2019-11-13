Рамблер — медиа №1 в Рунете по версии SimilarWeb

По последним данным сервиса веб-аналитики SimilarWeb , портал Рамблер стал самым посещаемым медиа в российском Интернете. Согласно подсчетам, rambler.ru занимает 7.2% рынка русскоязычных медиаресурсов с посещаемостью свыше 135,5 млн визитов октябрь. При этом на третьем месте в рейтинге SimilarWeb оказался дружественный ресурс lenta.ru, входящий в холдинг Rambler Group.

SimilarWeb

В сравнении с конкурентами, у Рамблера потрясающе высокое время, проводимое на сайте посетителями — свыше 5 минут, тогда как средний результат в Топ-10 медиа колеблется на уровне 2-3 минуты. Также у нас лучшая глубина просмотра — в среднем 4.49 страницы, а почти 56% аудитории смотрит Рамблер с десктопа.

SimilarWeb

Компания SimilarWeb предоставляет услуги веб-аналитики и анализа данных. Ее платформа обрабатывает большие данные для сбора, анализа и создания поведенческих моделей и статистики вовлеченности пользователей веб-сайтов. Отчеты SimilarWeb независимы, а в оценке участвуют в том числе сайты с закрытыми счетчиками.