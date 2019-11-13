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Политика

Рамблер — медиа №1 в Рунете по версии SimilarWeb 

Рамблер 1 час назад
Рамблер — медиа №1 в Рунете по версии SimilarWeb
Фото: Рамблер
По последним данным сервиса веб-аналитики SimilarWeb, портал Рамблер стал самым посещаемым медиа в российском Интернете. Согласно подсчетам, rambler.ru занимает 7.2% рынка русскоязычных медиаресурсов с посещаемостью свыше 135,5 млн визитов октябрь. При этом на третьем месте в рейтинге SimilarWeb оказался дружественный ресурс lenta.ru, входящий в холдинг Rambler Group.
SimilarWeb
В сравнении с конкурентами, у Рамблера потрясающе высокое время, проводимое на сайте посетителями — свыше 5 минут, тогда как средний результат в Топ-10 медиа колеблется на уровне 2-3 минуты. Также у нас лучшая глубина просмотра — в среднем 4.49 страницы, а почти 56% аудитории смотрит Рамблер с десктопа.
SimilarWeb
Компания SimilarWeb предоставляет услуги веб-аналитики и анализа данных. Ее платформа обрабатывает большие данные для сбора, анализа и создания поведенческих моделей и статистики вовлеченности пользователей веб-сайтов. Отчеты SimilarWeb независимы, а в оценке участвуют в том числе сайты с закрытыми счетчиками.
В сентябрьском отчете Brand Analytics Рамблер/новости в рейтинге медийных платформ также обогнали Яндекс. Новости, поднявшись на четвертое место в рейтинге цитируемости. На рост показателей портала Рамблер повлиял в том числе запуск шоу Рамблер/live, гостями которого стали Альбина Джанабаева, Алена Водонаева и музыкант Артём Катчер.
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Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
Интернет , Блог Рамблера , Альбина Джанабаева , Алена Водонаева , Рамблер , Lenta.ru
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